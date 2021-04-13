Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie

Delivery Hero Hold

Delivery Hero
15.55 CHF -15.77%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenlieferdienst habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Delivery Hero Hold
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.92 € 		Abst. Kursziel*:
77.30%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78.09%
Analyst Name::
Silvia Cuneo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:40 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
12:27 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
07:35 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 Delivery Hero Buy UBS AG
13.11.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
