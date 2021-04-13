Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
124.95CHF
46.95CHF
60.19 %
13.04.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 12:40:40
Delivery Hero Hold
Delivery Hero
15.55 CHF -15.77%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenlieferdienst habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.92 €
|
Abst. Kursziel*:
77.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78.09%
|
Analyst Name::
Silvia Cuneo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.25
|XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts - Aktie legt zu (AWP)
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO: Wendepunkt beim GMV in Asien erreicht (Dow Jones)
|
13.11.25
|Delivery-Hero-CEO: Sehen Zeichen für Trendwende in Korea im 4Q (Dow Jones)
Analysen zu Delivery Hero
|12:40
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:40
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|12:40
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|124.95
|60.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Infineon Buy
|12:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Springer Nature Buy
|12:45
|
Deutsche Bank AG
Hapag-Lloyd Hold
|12:44
|
Deutsche Bank AG
Grand City Properties Hold
|12:42
|
Deutsche Bank AG
pbb Hold
|12:40
|
Deutsche Bank AG
Delivery Hero Hold
|12:37
|
Barclays Capital
Fraport Overweight