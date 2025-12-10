Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
20.76CHF
2.17CHF
11.64 %
14:50:03
SWX
10.12.2025 12:57:05
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
20.89 CHF 11.65%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die aus dem Brief an die Aktionäre zu entnehmenden Pläne des Essenslieferanten erhöhten die Wahrscheinlichkeit positiver Kurstreiber in den kommenden Monaten, schrieb Andrew Ross am Mittwoch./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 23:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Delivery Hero
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
38.10 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
22.00 €
Abst. Kursziel*:
73.18%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
22.09 €
Abst. Kursziel aktuell:
72.48%
Analyst Name::
Andrew Ross
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
