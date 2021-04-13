Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
124.95CHF
46.95CHF
60.19 %
13.04.2021
SWX
13.11.2025 09:51:01
Delivery Hero Outperform
Delivery Hero
18.57 CHF 11.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nach der jüngsten ausgeprägten Kursschwäche sollten sich die Aktien nun nicht stärker bewegen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19.90 €
|
Abst. Kursziel*:
101.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
20.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
99.00%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
