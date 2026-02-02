Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
20.93CHF
0.21CHF
1.01 %
09:44:04
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.02.2026 07:43:46
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
20.87 CHF -7.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero vor Zahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel ist in seinem Ausblick vom Donnerstagabend weiterhin optimistisch für die anstehenden Resultate des vierten Quartals. Zudem dürfte die starke Geschäftsdynamik auch in den Januar hinein angedauert haben./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.07 €
|
Abst. Kursziel*:
43.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.37%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
|
03.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
31.01.26