Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
22.23CHF
-0.60CHF
-2.63 %
12:20:31
SWX
05.02.2026 10:47:28
Delivery Hero Hold
Delivery Hero
22.56 CHF -3.37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umfeld für Essenslieferanten habe sich zuletzt wohl generell etwas gebessert, schrieb Silvia Cuneo in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf eine Befragung von Verbrauchern./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Delivery Hero
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
25.28 €
Abst. Kursziel*:
-16.93%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
24.49 €
Abst. Kursziel aktuell:
-14.25%
Analyst Name::
Silvia Cuneo
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
03.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
02.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.ch)
02.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
02.02.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
02.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
31.01.26
|Was Analysten von der Delivery Hero-Aktie erwarten (finanzen.net)
30.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
30.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Delivery Hero
|10:47
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|22.28
|-2.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:40
Warburg Research
Heidelberger Druckmaschinen Hold
|11:39
Warburg Research
RATIONAL Buy
|10:51
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|10:50
Deutsche Bank AG
Vodafone Group Buy
|10:50
Deutsche Bank AG
UBS Buy
|10:49
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|10:49
Deutsche Bank AG
Novartis Buy