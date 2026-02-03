Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
23.17CHF
0.20CHF
0.87 %
16:01:45
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.02.2026 14:50:04
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
23.25 CHF 4.69%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Ein Pressebericht lasse darauf schließen, ein Verkaufsprozess für das Südkorea-Geschäft sei positiv, es müsse aber der richtige Preis dafür gefunden werden, um einen Verkauf zu rechtfertigen, kommentierte Andrew Ross am Dienstag./ro/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.80 €
|
Abst. Kursziel*:
52.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.18%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
02.02.26