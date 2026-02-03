Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

23.14
CHF
0.17
CHF
0.74 %
16:03:09
SWX
03.02.2026 14:17:02

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
23.25 CHF 4.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit einem Verkauf von Baemin in Korea erwäge der Essenslieferdienst das zuvor noch Undenkbare, kommentierte Giles Thorne am Dienstag mit Blick auf jüngste Spekulationen in der Presse. Die Bewertung, so legten die im Pressebericht genannten Konditionen nahe, wäre ein sehr deutlicher Abschlag zur Konkurrenz ungeachtet der Tatsache, dass Baemin wieder wachse. Aber wie es oft der Fall sei bei Delivery Hero, passiere das Undenkbare oft./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.80 € 		Abst. Kursziel*:
35.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.85%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse