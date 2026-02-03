Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit einem Verkauf von Baemin in Korea erwäge der Essenslieferdienst das zuvor noch Undenkbare, kommentierte Giles Thorne am Dienstag mit Blick auf jüngste Spekulationen in der Presse. Die Bewertung, so legten die im Pressebericht genannten Konditionen nahe, wäre ein sehr deutlicher Abschlag zur Konkurrenz ungeachtet der Tatsache, dass Baemin wieder wachse. Aber wie es oft der Fall sei bei Delivery Hero, passiere das Undenkbare oft./rob/ajx/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
25.80 €
Abst. Kursziel*:
35.66%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
25.39 €
Abst. Kursziel aktuell:
37.85%
Analyst Name::
Giles Thorne
KGV*:
-
