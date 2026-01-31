Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’203 0.1%  SPI 18’235 0.1%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’462 -0.3%  Euro 0.9172 0.1%  EStoxx50 5’913 -0.6%  Gold 4’633 -4.8%  Bitcoin 59’474 0.0%  Dollar 0.7735 0.0%  Öl 66.3 -6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Neben NVIDIA-Aktie & Co.: Goldman Sachs nennt neue KI-Profiteure für 2026
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Intesa-Aktie verliert: Finanzhaus streicht Jobs und schüttet rund 50 Milliarden Euro aus
Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Konzerne wollen wohl Frist für Fusionsgespräche verlängern
Rückruf bei Danone: Bestimmte Babynahrung in Deutschland betroffen - Aktie trotzdem fester
Suche...
eToro entdecken

Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

22.40
CHF
1.34
CHF
6.36 %
09:26:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.02.2026 07:06:57

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
22.06 CHF 2.17%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,40 auf 39,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross gab seinem Bewertungsmodell am Montag noch einen Feinschliff vor den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Er verringerte dabei auch den Holding-Abschlag./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39.40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23.58 € 		Abst. Kursziel*:
67.09%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.67%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse