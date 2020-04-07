NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas passte ihr Bewertungsmodell für den Essenslieferanten in einer am Freitag vorliegenden Studie an jüngste Währungs-und Inflationsentwicklungen an. Bisher sei sie davon ausgegangen, dass das Asiengeschäft ohne Korea die Gewinnschwelle erreichen würde ? jetzt nicht mehr./rob/edh/bek;