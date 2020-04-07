Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

69.16
CHF
22.02
CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
10.10.2025 12:22:43

Delivery Hero Outperform

Delivery Hero
23.10 CHF -0.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas passte ihr Bewertungsmodell für den Essenslieferanten in einer am Freitag vorliegenden Studie an jüngste Währungs-und Inflationsentwicklungen an. Bisher sei sie davon ausgegangen, dass das Asiengeschäft ohne Korea die Gewinnschwelle erreichen würde ? jetzt nicht mehr./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
25.50 € 		Abst. Kursziel*:
56.86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.64%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

