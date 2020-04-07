Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
69.16CHF
22.02CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.10.2025 12:22:43
Delivery Hero Outperform
Delivery Hero
23.10 CHF -0.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas passte ihr Bewertungsmodell für den Essenslieferanten in einer am Freitag vorliegenden Studie an jüngste Währungs-und Inflationsentwicklungen an. Bisher sei sie davon ausgegangen, dass das Asiengeschäft ohne Korea die Gewinnschwelle erreichen würde ? jetzt nicht mehr./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25.50 €
|
Abst. Kursziel*:
56.86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.64%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|12:22
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:22
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:22
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|69.16
|46.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:58
|
DZ BANK
Gerresheimer Verkaufen
|12:22
|
Bernstein Research
Delivery Hero Outperform
|12:22
|
UBS AG
Danone Buy
|12:20
|
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Befesa Buy
|12:19
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hannover Rück Buy
|12:17
|
Jefferies & Company Inc.
SAFRAN Buy
|11:57
|
DZ BANK
Südzucker Verkaufen