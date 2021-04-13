Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 40,50 auf 35,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2025 habe er seine Schätzungen beibehalten, für 2026 und 2027 habe er jedoch seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) gekappt, schrieb Giles Thorne am Mittwoch in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Dies spiegele die schwachen Ziele des Managements des Lieferservices wider, der wegen Investitionsplänen für mehr Wachstum für das kommende Jahr ein nur moderates Wachstum erwartet./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.83 €
|
Abst. Kursziel*:
109.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
104.41%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|124.95
|60.19%
