Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

124.95
CHF
46.95
CHF
60.19 %
13.04.2021
SWX
20.11.2025 07:32:18

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
15.50 CHF 2.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 40,50 auf 35,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2025 habe er seine Schätzungen beibehalten, für 2026 und 2027 habe er jedoch seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) gekappt, schrieb Giles Thorne am Mittwoch in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Dies spiegele die schwachen Ziele des Managements des Lieferservices wider, der wegen Investitionsplänen für mehr Wachstum für das kommende Jahr ein nur moderates Wachstum erwartet./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
35.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.83 € 		Abst. Kursziel*:
109.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
104.41%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:32 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
14.11.25 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
