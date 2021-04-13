Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
124.95CHF
46.95CHF
60.19 %
13.04.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 12:27:53
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
15.55 CHF -15.77%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 43,50 auf 38,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus dem Bericht zum dritten Quartal resultiere Korrekturbedarf beim operativen Ergebniskonsens für den Essenslieferanten und die Tochter Talabat, schrieb Andrew Ross am Freitag./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
38.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.92 €
|
Abst. Kursziel*:
125.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
125.38%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.25
|XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts - Aktie legt zu (AWP)
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO: Wendepunkt beim GMV in Asien erreicht (Dow Jones)
|
13.11.25
|Delivery-Hero-CEO: Sehen Zeichen für Trendwende in Korea im 4Q (Dow Jones)
Analysen zu Delivery Hero
|12:40
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:40
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|12:40
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|124.95
|60.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:45
|
Deutsche Bank AG
Hapag-Lloyd Hold
|12:44
|
Deutsche Bank AG
Grand City Properties Hold
|12:42
|
Deutsche Bank AG
pbb Hold
|12:40
|
Deutsche Bank AG
Delivery Hero Hold
|12:37
|
Barclays Capital
Fraport Overweight
|12:33
|
Deutsche Bank AG
United Utilities Buy
|12:31
|
Barclays Capital
ProSiebenSat.1 Media Equal Weight