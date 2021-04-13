Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
124.95CHF
46.95CHF
60.19 %
13.04.2021
SWX
14.11.2025 07:35:16
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
16.07 CHF -12.91%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen von Anlegern sollten nun geringer werden, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. So gebe es positive Trends in Asien. Zudem dürften sich die Aktienüberhang-Situation mit Blick auf Prosus und die Rechtsstreitigkeiten in Spanien im kommenden Jahr klären./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.42 €
|
Abst. Kursziel*:
89.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
100.00%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
|
13.11.25
|XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts - Aktie legt zu (AWP)
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO: Wendepunkt beim GMV in Asien erreicht (Dow Jones)
|
13.11.25
|Delivery-Hero-CEO: Sehen Zeichen für Trendwende in Korea im 4Q (Dow Jones)
|
13.11.25
|Delivery Hero steigert Umsatz deutlich - Jahresprognose bestätigt (AWP)
|
13.11.25
|EQS-News: Delivery Hero steigert im dritten Quartal Bruttowarenwert und Effizienz durch KI und globale Technologieplattform (EQS Group)
Analysen zu Delivery Hero
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
