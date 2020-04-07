|Kurse + Charts + Realtime
29.08.2025 07:09:54
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
20.93 CHF -4.25%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fundamentaldaten seien stark, der Fokus liege allerdings anderswo, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Halbjahresberichts. Er sieht die Aktien vor allem durch die Unsicherheit rund um die Anteilsreduzierung des Großaktionärs Prosus gebremst./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.22 €
|
Abst. Kursziel*:
50.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.95%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Hero
|
28.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Delivery Hero kürzt Ergebnisziel - Überrascht positiv im Halbjahr (AWP)
|
28.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
28.08.25