Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fundamentaldaten seien stark, der Fokus liege allerdings anderswo, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Halbjahresberichts. Er sieht die Aktien vor allem durch die Unsicherheit rund um die Anteilsreduzierung des Großaktionärs Prosus gebremst./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



