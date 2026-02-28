Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
16.51CHF
-1.21CHF
-6.83 %
11:55:51
SWX
02.03.2026 10:15:38
Delivery Hero Hold
Delivery Hero
16.60 CHF -8.44%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenslieferant bewege sich zwischen Reinvestitionen und strategischen Verkäufen, schrieb Silvia Cuneo am Freitag nach ersten Signalen für 2026./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Delivery Hero
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Delivery Hero-Aktie fällt: Lieferdienst erreicht EBITDA-Ziel und wächst weiter (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Delivery Hero steigert operativen Gewinn - Aber noch kein Ausblick 2026 (AWP)
|
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Delivery Hero verdient nach gutem Schlussquartal deutlich mehr (AWP)
|
27.02.26
|**Delivery Hero erreicht 2025 ihr Profitabilitätsziel (Dow Jones)
