Delivery Hero Aktie

69.16
CHF
22.02
CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
28.08.2025 08:42:34

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
21.78 CHF -0.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Die Marktreaktion auf die Halbjahreszahlen sei schwer vorherzusagen, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Klar positiv wertet er das gute zweite Quartal mit den solide übertroffenen operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) sowie höherer Wachstumsdynamik. Als negativ sieht er zwar das revidierte Ebitda-Jahresziel, die Kürzung sei allerdings rein währungsbedingt erfolgt, was keine Überraschung sein dürfte./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.45 € 		Abst. Kursziel*:
74.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75.06%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

