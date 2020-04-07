NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Die Marktreaktion auf die Halbjahreszahlen sei schwer vorherzusagen, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Klar positiv wertet er das gute zweite Quartal mit den solide übertroffenen operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) sowie höherer Wachstumsdynamik. Als negativ sieht er zwar das revidierte Ebitda-Jahresziel, die Kürzung sei allerdings rein währungsbedingt erfolgt, was keine Überraschung sein dürfte./ag/mis;