NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell für den Nahrungsmittelkonzern an die jüngsten Branchenstatistiken und aktuelle Gespräche mit dem Management an, wie sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb./edh/gl;