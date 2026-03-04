Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
|
04.03.2026 11:49:36
Bilfinger-Aktie dennoch tiefrot: Operativ deutlich mehr verdient - Dividende soll steigen
Der Industriedienstleister Bilfinger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von einer anhaltend guten Nachfrage und seinen jüngsten Zukäufen profitiert.
2025 wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf gut 5,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte mit 299 Millionen Euro um 13 Prozent zu. Dazu trug auch der Sparkurs bei. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 5,2 auf 5,5 Prozent.
Unter dem Strich ging der Gewinn aufgrund höherer Steuern um zwei Prozent auf 176 Millionen Euro zurück. Von der Geschäftsentwicklung sollen auch die Aktionäre profitierten: Die Dividende soll auf 2,80 Euro erhöht werden. Für 2024 hatte Bilfinger 2,40 Euro je Aktie gezahlt.
Die Bilfinger-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,63 Prozent tiefer bei 107,50 Euro.
/mne/stk
MANNHEIM (awp international)
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
