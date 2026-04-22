Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’206 1.1%  SPI 18’660 0.9%  Dow 49’490 0.7%  DAX 24’165 -0.1%  Euro 0.9182 0.0%  EStoxx50 5’889 -0.3%  Gold 4’720 -0.4%  Bitcoin 61’247 -0.3%  Dollar 0.7847 0.1%  Öl 103.1 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Galderma-Aktie legt zu: Prognose nach Q1-Erfolg bekräftigt
Sportradar-Aktie in Rot: Widerstand gegen Shortseller-Bericht
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Roche-Aktie gewinnt: Starker Franken bremst Quartalsumsatz aus
Renault-Aktie zieht an: Umsatzwachstum im dritten Quartal
Suche...

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

61.74
CHF
0.88
CHF
1.45 %
10:01:30
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.04.2026 08:58:20

Danone Buy

Danone
61.97 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der Franzosen sei ermutigend für den Rest des Jahres, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag nach dem Bericht./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.64 € 		Abst. Kursziel*:
40.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.32%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse