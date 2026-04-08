Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Roche und C4 Therapeutics erweitern Forschungszusammenarbeit - Aktien uneins
Tesla legt bei Elektro-Neuzulassungen in Deutschland zu - Aktie leichter
Apple-Aktie im Rampenlicht: Apple Maps wird ab 2026 zur Werbeplattform
Rohstoffkurse am Mittag
Gold vor Mega-Rally? Yardeni prognostiziert 10'000 Dollar bis 2030 trotz Bärenmarkt
eToro entdecken

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

63.31
CHF
-0.29
CHF
-0.46 %
13:45:52
BRXC
09.04.2026 11:01:18

Danone Buy

Danone
63.31 CHF -0.45%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas bezog sich am Mittwoch auf jüngste Medienberichte, wonach der Nahrungsmittelkonzern eine mögliche Übernahme des aktuell zu Reckitt gehörenden US-Spezialisten für Babynahrung Mead Johnson erwägt. Das sei allerdings keine große Überraschung. Denn zum einen sei das Interesse von Danone an den Amerikanern nicht neu. Zum anderen habe Reckitt im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung bereits deutlich gemacht, dass Mead Johnson nicht mehr zum Kerngeschäft des Unternehmens gehöre./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69.38 € 		Abst. Kursziel*:
36.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.52%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:01 Danone Buy UBS AG
07.04.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
07.04.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Danone Buy UBS AG
02.04.26 Danone Overweight Barclays Capital
