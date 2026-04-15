Danone 62.50 CHF -0.17% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Zum richtigen Preis könnte der Kindernahrungskonzern Mead Johnson gut zu den Franzosen passen - viel besser als zu Reckit, schrieb Warren Ackerman am Mittwochnachmittag anlässlich jüngster Presseberichte./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.