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16.04.2026 07:59:26

Danone Overweight

Danone
62.50 CHF -0.17%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Zum richtigen Preis könnte der Kindernahrungskonzern Mead Johnson gut zu den Franzosen passen - viel besser als zu Reckit, schrieb Warren Ackerman am Mittwochnachmittag anlässlich jüngster Presseberichte./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68.28 € 		Abst. Kursziel*:
18.63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.50%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
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07:59 Danone Overweight Barclays Capital
15.04.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Danone Buy UBS AG
07.04.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
07.04.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
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