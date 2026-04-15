Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.04.2026 07:59:26
Danone Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Zum richtigen Preis könnte der Kindernahrungskonzern Mead Johnson gut zu den Franzosen passen - viel besser als zu Reckit, schrieb Warren Ackerman am Mittwochnachmittag anlässlich jüngster Presseberichte./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
81.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68.28 €
|
Abst. Kursziel*:
18.63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.50%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|07:59
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|62.36
|-0.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight
|08:55
|
Jefferies & Company Inc.
Kering Hold
|08:54
|
RBC Capital Markets
Pernod Ricard Sector Perform
|08:53
|
Jefferies & Company Inc.
Pernod Ricard Buy
|08:43
|
Deutsche Bank AG
Hermès Buy
|08:42
|
Warburg Research
secunet Security Networks Buy
|08:41
|
Warburg Research
Heidelberger Druckmaschinen Hold