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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

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21.04.2026 21:04:22

Danone Overweight

Danone
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Celine Pannuti analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die neuesten Trends im Bereich der Säuglingsnahrung. Europäische Marktdaten belegten Marktanteilsverluste beider Unternehmen und zeigten, dass die Auswirkungen einer Rückrufaktion weitreichender seien als bisher für das erste Quartal veranschlagt./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67.06 € 		Abst. Kursziel*:
34.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
66.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.50%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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