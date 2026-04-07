NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor den am 22. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 86 auf 82 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Buy" belassen. Außerhalb des Proteinbereichs sei das Wachstum immer noch mager, schrieb David Hayes am Sonntag. Der Analyst senkte seine Schätzungen für das operative Erlöswachstum für das erste Viertel und auch das Gesamtjahr und liegt damit unter den Konsensschätzungen. Er sieht unter anderem nur begrenzte Verbesserungen in Nordamerika./ck/rob/ag;