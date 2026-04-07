Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’978 0.0%  SPI 18’126 0.0%  Dow 46’670 0.4%  DAX 23’182 0.1%  Euro 0.9226 0.1%  EStoxx50 5’687 -0.1%  Gold 4’652 0.0%  Bitcoin 54’768 -0.3%  Dollar 0.7993 0.2%  Öl 111.3 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Eine Innovation für verbesserten Investorenschutz
Nahost-Konflikt treibt Öl-Aktien: UBS bleibt optimistisch bei ExxonMobil - so steht es um Chevron, Shell & BP
Goldpreis unter Spannung: Trumps Iran-Ultimatum sorgt für Nervosität am Markt
Implenia-Aktie: 200-Millionen-Auftrag in Deutschland gesichert
EVOTEC holt Weinand an die Spitze des Aufsichtsrats - Aktie im Blick
Suche...
Plus500 Depot

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

64.53
CHF
0.60
CHF
0.94 %
09:21:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.04.2026 07:39:26

Danone Buy

Danone
64.53 CHF 0.94%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor den am 22. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 86 auf 82 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Buy" belassen. Außerhalb des Proteinbereichs sei das Wachstum immer noch mager, schrieb David Hayes am Sonntag. Der Analyst senkte seine Schätzungen für das operative Erlöswachstum für das erste Viertel und auch das Gesamtjahr und liegt damit unter den Konsensschätzungen. Er sieht unter anderem nur begrenzte Verbesserungen in Nordamerika./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 15:08 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 19:05 /

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69.56 € 		Abst. Kursziel*:
17.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.21%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:39 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Danone Buy UBS AG
02.04.26 Danone Overweight Barclays Capital
01.04.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Danone Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen