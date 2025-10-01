Danone Aktie 487663 / FR0000120644
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Nahrungsmittelkonzerns dürfte sich auf 4,5 Prozent belaufen, schrieb Guillaume Delmas in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose liege etwas über der Konsensschätzung von 4,3 Prozent und entspräche einer leichten Wachstumsbeschleunigung im Vergleich zum zweiten Jahresviertel./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.06 €
|
Abst. Kursziel*:
2.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.93%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Danone S.A.
|12:22
|Danone Buy
|UBS AG
|11:05
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|68.92
|0.59%
