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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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13.04.2026 09:54:34

Daimler Truck Neutral

Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Freitag an die Absatzzahlen des ersten Quartals an./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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5.91%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
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09:54 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.04.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
01.04.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
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