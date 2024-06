NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 93 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ihr Selbstversuch eines Konzernticket-Wiederverkaufs auf der unternehmenseigenen Ticketbörse Fansale habe zwar nicht ganz so geklappt wie von ihr geplant, ihr aber deren überraschend großes Potenzial klargemacht, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fansale dürfte mittelfristig ein wichtiger Margentreiber für den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter werden. CTS Eventim dürfte zudem im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im August den Jahresausblick anheben./gl/mis;