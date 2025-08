NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die durchschnittliche Markterwartung ein gutes Stück verfehlt, monierte Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies sei vor allem schwächeren Geschäften der Reifensparte geschuldet./rob/edh/la;