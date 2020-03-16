Continental 70.85 CHF 0.98% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental nach der Trennung von Aumovio auf 80 Euro festgelegt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Abspaltung der Autozuliefersparte hatte das Kursziel 100 Euro betragen. David Lesne blieb in einer am Freitag vorliegenden Studie bei seiner Kaufempfehlung für den künftig stärker auf Reifen fokussierten Konzern. Er verwies auf den noch anstehenden Verkauf von Contitech als größeren Kurstreiber, der nicht eingepreist sei./rob/tih;

