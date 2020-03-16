Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental nach der Trennung von Aumovio auf 80 Euro festgelegt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Abspaltung der Autozuliefersparte hatte das Kursziel 100 Euro betragen. David Lesne blieb in einer am Freitag vorliegenden Studie bei seiner Kaufempfehlung für den künftig stärker auf Reifen fokussierten Konzern. Er verwies auf den noch anstehenden Verkauf von Contitech als größeren Kurstreiber, der nicht eingepreist sei./rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57.24 € 		Abst. Kursziel*:
39.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.25%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse