ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. David Lesne sieht in den Resultaten einen möglichen Kurstreiber - vor einem weiteren in Form des Börsengangs von Aumovio, der zukünftig eigenständigen Automobilzuliefersparte. Das schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/tih;