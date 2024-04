NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Gewinnschätzung für die Bank in diesem Jahr um drei Prozent. Er trug damit Aussagen der Commerzbank-Tochter mBank zu Belastungen aus dem Geschäft mit Fremdwährungskrediten Rechnung./bek/he;