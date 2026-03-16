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16.03.2026 12:45:36
Commerzbank: Keine Grundlage für Gespräche mit Unicredit
FRANKFURT (awp international) - Die Commerzbank sieht aktuell keine Grundlage für Gespräche mit der Unicredit . "Das angekündigte Übernahmeangebot ist nicht mit der Commerzbank abgestimmt", teilte der Frankfurter Dax -Konzern mit. "Darüber hinaus beinhaltet die Kommunikation der Unicredit keine weiteren Informationen bezüglich der Eckpfeiler einer wertstiftenden Transaktion. Das wäre die notwendige Grundlage für etwaige Gespräche."
Die italienische Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits grösster Aktionär der Commerzbank ist, hatte zuvor ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Aktien des Dax-Konzerns angekündigt. Zugleich teilte die Mailänder Grossbank mit, sie erwarte, eine Beteiligung von mehr als 30 Prozent an der Commerzbank zu erreichen, "ohne die Kontrolle zu erlangen". Offiziell vorlegen will die Unicredit ihr Angebot im Mai.
Commerzbank-Chefin: Faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre
Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp erklärte: "Das in der Bekanntmachung erwartete Umtauschverhältnis enthält faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre." Sie bekräftigte: "Unsere oberste Priorität ist es, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre und alle Stakeholder der Commerzbank zu schaffen. Wir sind überzeugt von der Stärke und dem Potenzial unserer Strategie, die auf Eigenständigkeit und profitables Wachstum setzt."
Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank erklärten zugleich ihre Bereitschaft, das angekündigte freiwillige Übernahmeangebot nach dessen Veröffentlichung "sorgfältig und im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeitenden und Kunden" zu prüfen./ben/als/DP/men
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
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