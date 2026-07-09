Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’278 0.4%  SPI 20’073 0.4%  Dow 52’487 0.3%  DAX 25’126 0.0%  Euro 0.9221 0.0%  EStoxx50 6’278 -0.1%  Gold 4’108 -0.3%  Bitcoin 51’901 1.7%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 76.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta zündet die nächste KI-Stufe - Aktie legt zu
Hedgeye schlägt Alarm: Droht der Apple-Aktie trotz KI-Plänen ein Absturz um 23 Prozent?
Dämpfer vs. Rekordjagd: Warum sich Experten bei Siemens Energy uneins sind - Aktie in Rot
Ausblick: PepsiCo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Trendfolge mit ETFs: Das leisten die 200-Tage-Linie und Momentum-Strategien wirklich
Suche...

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

66.69
CHF
0.15
CHF
0.23 %
12:12:51
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.07.2026 11:12:07

Coca-Cola Overweight

Coca-Cola
66.69 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 90 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern dürfte trotz eines uneinheitlichen Geschäftsumfeldes Widerstandsfähigkeit bewiesen und erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Andrea Teixeira in dem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Konsumtrends seien anscheinend weiterhin stabil./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 22:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 90.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 82.63 		Abst. Kursziel*:
8.92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 82.62 		Abst. Kursziel aktuell:
8.94%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse