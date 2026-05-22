Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 24’889 1.2%  Euro 0.9108 -0.3%  EStoxx50 6’019 1.0%  Gold 4’507 -0.8%  Bitcoin 59’526 -2.5%  Dollar 0.7848 -0.3%  Öl 103.1 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ripple steigt neben SpaceX und OpenAI in den Prime Unicorn Index auf
Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Uber prüft offenbar vollständige Übernahme
NVIDIA-Aktie am Wendepunkt? Der Quanten-Hype nimmt Fahrt auf
Zoom-Aktie springt hoch: Anleger setzen auf den KI-Umbau
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...
Plus500 Depot

Zoom Communications Aktie 47101896 / US98980L1017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen überzeugen 22.05.2026 22:07:00

Zoom-Aktie springt hoch: Anleger setzen auf den KI-Umbau

Zoom-Aktie springt hoch: Anleger setzen auf den KI-Umbau

Zoom hat mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Jahresprognose die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Kommt hier die nächste KI-Story?

Zoom Communications
85.02 CHF 10.85%
Kaufen Verkaufen
• Zoom übertrifft bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen
• KI-Funktionen wie AI Companion wachsen stark
• Aktie reagiert mit deutlichem Kurssprung

Die Zeiten, in denen Zoom als reiner Corona-Profiteur galt, dessen Kurs nach dem Pandemie-Boom dramatisch einbrach, scheinen endgültig vorbei zu sein. Der US-Konzern formiert sich zunehmend zu einem ernstzunehmenden Akteur im Bereich der künstlichen Intelligenz. Mit den jüngsten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal des Fiskaljahres 2027 hat das Unternehmen die Erwartungen des Marktes übertroffen und ein deutliches Signal an die Wall Street gesendet, dass die Transformation zu einer KI-gestützten Arbeitsplattform greifbare Früchte trägt.

Starke Quartalszahlen pulverisieren die Analystenerwartungen

In dem am 30. April beendeten ersten Quartal konnte Zoom ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,55 US-Dollar erzielen, nach 1,43 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Analysten hatten im Konsens im Vorfeld lediglich mit 1,42 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz übertraf der Tech-Konzern die Erwartungen: Die Erlöse kletterten im Vorjahresvergleich um 5,5 Prozent auf 1,24 Milliarden US-Dollar, während der Markt von 1,22 Milliarden US-Dollar ausgegangen war. Haupttreiber dieser Dynamik war das wichtige Enterprise-Geschäft, dessen Umsatz um 7,2 Prozent auf 755,7 Millionen US-Dollar zulegte und inzwischen 61 Prozent der Gesamterlöse ausmacht.

Als fundamentaler Wachstumsmotor erweist sich die rasant zunehmende Akzeptanz der neuen KI-Funktionen. Konzernchef Eric Yuan betonte, dass Kunden Zoom immer häufiger als ein "KI-first"-System für moderne Arbeitsumgebungen nutzen. Besonders deutlich wird dieser Trend beim kostenpflichtigen Dienst "AI Companion", dessen monatlich aktive Nutzerzahl (MAU) im Vergleich zum Vorjahr um 184 Prozent in die Höhe gesprungen ist. Zudem erreichte das KI-gestützte Notizprogramm "My Notes" innerhalb von nur vier Monaten nach dem Start bereits 1,5 Millionen lizenzierte Anwender.

In diesem Bereich will Zoom auch künftig weiter stark agieren: "Dank unserer starken Profitabilität, unseres soliden Cashflows und einer erhöhten Ermächtigung zum Aktienrückkauf konzentrieren wir uns weiterhin darauf, KI-Innovationen in nachhaltiges Wachstum, messbaren Kundennutzen und langfristige Aktionärsrenditen umzuwandeln", so der Konzernchef weiter.

Zoom-Aktie mit Kurssprung nach angehobener Jahresprognose

Die positiven operativen Entwicklungen veranlassten die Unternehmensführung dazu, die Prognose für das gesamte Fiskaljahr 2027 nach oben zu schrauben. Zoom erwartet nun ein bereinigtes Jahresergebnis je Aktie zwischen 5,96 und 6,00 US-Dollar, was über der bisherigen Markterwartung von 5,88 US-Dollar liegt. Der Jahresumsatz soll sich auf 5,08 bis 5,09 Milliarden US-Dollar belaufen, womit ebenfalls die Wall-Street-Schätzung von 5,07 Milliarden US-Dollar übertroffen würde. Für das anstehende zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten Gewinn von 1,45 bis 1,47 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz zwischen 1,265 und 1,27 Milliarden US-Dollar, was sich weitgehend im Rahmen der Markterwartungen bewegt.

Anleger reagierten begeistert auf die Zahlen: An der NASDAQ schoss die Zoom-Aktie zeitweise um 9,19 Prozent auf 105,64 US-Dollar nach oben, nachdem sie im regulären Handel am Donnerstag noch um 2,7 Prozent auf 96,75 US-Dollar nachgegeben hatte. Damit setzt der Anteilsschein seinen seit Beginn des Jahres 2026 eingeschlagenen Erholungskurs fort, der dem Titel im bisherigen Jahresverlauf bereits ein Plus von 12 Prozent einbrachte. Von den Höchstständen während der Corona-Pandemie, als die Zoom-Aktie bis auf 568,34 US-Dollar geklettert war, blieb das Unternehmen aber weit entfernt.

Claudia Stephan, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Kein Generalstreik: Samsung Electronics einigt sich mit Gewerkschaft auf höhere Löhne - Aktie fester

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zoom Communications

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten