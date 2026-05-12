Zuversicht in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung im Plus

Am Dienstag ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 49’760.56 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19.973 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.313 Prozent auf 49’549.07 Punkte an der Kurstafel, nach 49’704.47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 49’307.66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49’823.94 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der Dow Jones auf 47’916.57 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49’451.98 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42’410.10 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.85 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50’512.79 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 3.11 Prozent auf 396.39 USD), Walmart (+ 2.16 Prozent auf 130.35 USD), Amgen (+ 2.03 Prozent auf 336.29 USD), Coca-Cola (+ 1.74 Prozent auf 80.03 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.63 Prozent auf 304.88 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-3.48 Prozent auf 171.31 USD), IBM (-1.94 Prozent auf 219.22 USD), Caterpillar (-1.58 Prozent auf 912.14 USD), Microsoft (-1.19 Prozent auf 407.77 USD) und Amazon (-1.18 Prozent auf 265.82 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’792’545 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.450 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch