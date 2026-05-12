Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’120 0.1%  SPI 18’582 0.0%  Dow 49’761 0.1%  DAX 23’955 -1.6%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’808 -1.5%  Gold 4’716 -0.4%  Bitcoin 62’969 -1.0%  Dollar 0.7808 0.4%  Öl 107.7 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Alcon43249246Lindt1057075
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hohes Risiko, hohe Chancen: Warum gehebelte Halbleiter-ETFs im Trend liegen
Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Schwacher Ausblick belastet Under Armour-Aktie - Kräftige Kursverluste
Hims & Hers-Aktie bricht zweistellig ein: Anleger von Q1-Zahlen enttäuscht
BuzzFeed im Fokus: Aktie schiesst nach Übernahmeplänen von Byron Allen nach oben
Suche...
eToro entdecken

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones im Blick 12.05.2026 22:34:16

Zuversicht in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung im Plus

Zuversicht in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung im Plus

So bewegte sich der Dow Jones am zweiten Tag der Woche letztendlich.

JPMorgan Chase
234.44 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 49’760.56 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19.973 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.313 Prozent auf 49’549.07 Punkte an der Kurstafel, nach 49’704.47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 49’307.66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49’823.94 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der Dow Jones auf 47’916.57 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49’451.98 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42’410.10 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.85 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50’512.79 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 3.11 Prozent auf 396.39 USD), Walmart (+ 2.16 Prozent auf 130.35 USD), Amgen (+ 2.03 Prozent auf 336.29 USD), Coca-Cola (+ 1.74 Prozent auf 80.03 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.63 Prozent auf 304.88 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-3.48 Prozent auf 171.31 USD), IBM (-1.94 Prozent auf 219.22 USD), Caterpillar (-1.58 Prozent auf 912.14 USD), Microsoft (-1.19 Prozent auf 407.77 USD) und Amazon (-1.18 Prozent auf 265.82 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’792’545 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.450 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

Weiterlesen!

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?