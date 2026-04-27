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Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

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27.04.2026
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28.04.2026 07:29:31

Coca-Cola Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen liege er beim organischen Umsatzwachstum knapp über der Konsensschätzung, während seine Prognose für das Ergebnis je Aktie sich mit dieser decke, schrieb Lauren Lieberman in eine am Dienstagnachmittag vorliegenden Ausblick. Coca-Cola bleibe für sie das beste Beispiel eines wirklich defensiven, hochwertigen Konsumgüterkonzerns./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 12:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 83.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 75.44 		Abst. Kursziel*:
10.02%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 75.44 		Abst. Kursziel aktuell:
10.02%
Analyst Name::
Lauren Lieberman 		KGV*:
-
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09.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
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