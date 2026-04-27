LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen liege er beim organischen Umsatzwachstum knapp über der Konsensschätzung, während seine Prognose für das Ergebnis je Aktie sich mit dieser decke, schrieb Lauren Lieberman in eine am Dienstagnachmittag vorliegenden Ausblick. Coca-Cola bleibe für sie das beste Beispiel eines wirklich defensiven, hochwertigen Konsumgüterkonzerns./rob/gl/tih;