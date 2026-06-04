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Index-Performance im Fokus 04.06.2026 22:34:01

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Mit dem Dow Jones ging es letztendlich aufwärts.

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Am Donnerstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1.73 Prozent höher bei 51’561.93 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 20.796 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1.05 Prozent stärker bei 51’220.92 Punkten, nach 50’687.07 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’657.89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 50’986.10 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0.783 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 04.05.2026, einen Stand von 48’941.90 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 48’739.41 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 42’427.74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6.57 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 51’657.89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 5.16 Prozent auf 396.47 USD), Goldman Sachs (+ 4.96 Prozent auf 1’092.61 USD), Merck (+ 4.85 Prozent auf 120.26 USD), American Express (+ 3.98 Prozent auf 312.53 USD) und JPMorgan Chase (+ 3.34 Prozent auf 310.89 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Verizon (-3.82 Prozent auf 44.87 USD), Honeywell (-2.52 Prozent auf 217.64 USD), Coca-Cola (-2.46 Prozent auf 76.82 USD), IBM (-1.26 Prozent auf 301.77 USD) und Home Depot (-1.00 Prozent auf 267.35 EUR).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 39’331’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.644 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.06 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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