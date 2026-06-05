|Dow Jones-Kursverlauf
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05.06.2026 18:00:29
Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt mittags
Der Dow Jones gibt sich am Freitag schwächer.
Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.57 Prozent auf 51’269.25 Punkte zurück. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20.384 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.12 Prozent tiefer bei 50’986.10 Punkten in den Freitagshandel, nach 51’561.93 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51’660.40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 51’263.28 Einheiten.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.211 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49’298.25 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Stand von 47’954.74 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Wert von 42’319.74 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5.97 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 51’660.40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Coca-Cola (+ 3.25 Prozent auf 79.32 USD), Procter Gamble (+ 3.25 Prozent auf 145.36 USD), Travelers (+ 2.74) Prozent auf 301.48 USD), Amgen (+ 2.58 Prozent auf 354.53 USD) und Johnson Johnson (+ 2.29 Prozent auf 233.40 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen IBM (-5.43 Prozent auf 285.38 USD), NVIDIA (-4.81 Prozent auf 208.15 USD), Cisco (-3.85 Prozent auf 124.99 USD), Goldman Sachs (-2.59 Prozent auf 1’064.31 USD) und Caterpillar (-2.26 Prozent auf 919.23 USD).
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 14’012’952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.472 Bio. Euro.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.28 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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