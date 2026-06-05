Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.35 Prozent schwächer bei 50’866.78 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20.384 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1.12 Prozent leichter bei 50’986.10 Punkten, nach 51’561.93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 50’781.45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’660.40 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0.575 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 49’298.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 47’954.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, lag der Dow Jones bei 42’319.74 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 51’660.40 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Procter Gamble (+ 4.09 Prozent auf 146.54 USD), Coca-Cola (+ 3.46 Prozent auf 79.48 USD), Travelers (+ 3.35 Prozent auf 303.25 USD), McDonalds (+ 2.61 Prozent auf 279.84 USD) und Johnson Johnson (+ 2.02 Prozent auf 232.77 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Cisco (-6.43 Prozent auf 121.64 USD), NVIDIA (-6.20 Prozent auf 205.10 USD), IBM (-5.61 Prozent auf 284.84 USD), Goldman Sachs (-4.94 Prozent auf 1’038.68 USD) und Caterpillar (-3.85 Prozent auf 904.28 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61’956’863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.472 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch