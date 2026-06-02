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Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

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Coca-Cola-Investition im Blick 02.06.2026 16:02:26

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Coca-Cola-Investment gewesen.

Coca-Cola
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Die Coca-Cola-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coca-Cola-Anteile an diesem Tag bei 72.00 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Coca-Cola-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.889 Coca-Cola-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’092.22 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 01.06.2026 auf 78.64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9.22 Prozent.

Coca-Cola wurde am Markt mit 339.62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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