Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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02.06.2026 16:02:26
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Coca-Cola-Investment gewesen.
Die Coca-Cola-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coca-Cola-Anteile an diesem Tag bei 72.00 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Coca-Cola-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.889 Coca-Cola-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’092.22 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 01.06.2026 auf 78.64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9.22 Prozent.
Coca-Cola wurde am Markt mit 339.62 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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