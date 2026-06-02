Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Die Coca-Cola-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coca-Cola-Anteile an diesem Tag bei 72.00 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Coca-Cola-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.889 Coca-Cola-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’092.22 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 01.06.2026 auf 78.64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9.22 Prozent.

Coca-Cola wurde am Markt mit 339.62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch