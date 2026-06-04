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NYSE-Handel im Blick 04.06.2026 20:03:43

NYSE-Handel: Dow Jones notiert nachmittags im Plus

NYSE-Handel: Dow Jones notiert nachmittags im Plus

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

NVIDIA
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Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 1.61 Prozent auf 51’504.18 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20.796 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.05 Prozent auf 51’220.92 Punkte an der Kurstafel, nach 50’687.07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 51’636.80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 50’986.10 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0.671 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48’941.90 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48’739.41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der Dow Jones 42’427.74 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6.45 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 51’636.80 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 5.16 Prozent auf 396.44 USD), Goldman Sachs (+ 4.55 Prozent auf 1’088.41 USD), Merck (+ 3.99 Prozent auf 119.28 USD), American Express (+ 3.76 Prozent auf 311.88 USD) und Boeing (+ 3.36 Prozent auf 217.65 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Verizon (-4.02 Prozent auf 44.78 USD), Honeywell (-1.85 Prozent auf 219.13 USD), IBM (-1.34 Prozent auf 301.54 USD), Nike (-1.32 Prozent auf 43.23 USD) und Coca-Cola (-1.05 Prozent auf 77.93 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18’636’065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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