Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

34.22
CHF
-1.60
CHF
-4.47 %
19.01.2026
SWX
Carl Zeiss Meditec Neutral

Carl Zeiss Meditec
35.68 CHF -2.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton trimmte seine operative Ergebnisschätzung für 2026 am Dienstag bis auf zwei Prozent unter den Marktkonsens. Er rechnet mit einem mauen ersten Quartal der Jenaer. Die Bewertung der Aktien liege zwar historisch eher am unteren Ende. Das passe aber zum langsameren Wachstumstempo./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
37.72 € 		Abst. Kursziel*:
11.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.94%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:52 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
13.01.26 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
17.12.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
