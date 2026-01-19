Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
34.22CHF
-1.60CHF
-4.47 %
19.01.2026
SWX
20.01.2026 06:52:41
Carl Zeiss Meditec Neutral
Carl Zeiss Meditec
35.68 CHF -2.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton trimmte seine operative Ergebnisschätzung für 2026 am Dienstag bis auf zwei Prozent unter den Marktkonsens. Er rechnet mit einem mauen ersten Quartal der Jenaer. Die Bewertung der Aktien liege zwar historisch eher am unteren Ende. Das passe aber zum langsameren Wachstumstempo./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37.72 €
|
Abst. Kursziel*:
11.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.94%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
19.01.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15.01.26
|TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|06:52
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|34.22
|-4.47%
