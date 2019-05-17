|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 09:58:57
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cancom nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das schwache Umfeld für Geschäfte mit Mittelstandskunden und der Öffentlichen Hand habe die Resultate gekennzeichnet, schrieb Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.50 €
|
Abst. Kursziel*:
11.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.62%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
