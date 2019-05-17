|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 09:27:08
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom nach Geschäftszahlen von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die fortgesetzte Nachfrageschwäche habe eine Gewinnwarnung des IT-Dienstleisters nach sich gezogen, schrieb Nicole Winkler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hohe Betriebsausgaben hätten auf das Ergebnis gedrückt./rob/bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.35 €
|
Abst. Kursziel*:
11.86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.87%
|
Analyst Name::
Nicole Winkler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
