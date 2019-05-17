Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’015 0.3%  SPI 16’735 0.3%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’296 0.5%  Euro 0.9416 -0.1%  EStoxx50 5’404 0.3%  Gold 3’348 -0.2%  Bitcoin 98’200 -1.1%  Dollar 0.8062 0.1%  Öl 65.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
BKW-Aktie gesucht: Stromtarife in der Grundversorgung werden gesenkt
RWE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
RWE-Aktie im Minus: Halbjahresergebnisse etwas schwächer als erwartet
BYD-Aktie tiefer: BYD bringt Tablet auf den Markt - Integration in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7
Suche...
Plus500 Depot

CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

53.50
CHF
2.80
CHF
5.52 %
17.05.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2025 09:27:08

CANCOM SE Hold

CANCOM
22.97 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom nach Geschäftszahlen von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die fortgesetzte Nachfrageschwäche habe eine Gewinnwarnung des IT-Dienstleisters nach sich gezogen, schrieb Nicole Winkler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hohe Betriebsausgaben hätten auf das Ergebnis gedrückt./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22.35 € 		Abst. Kursziel*:
11.86%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.87%
Analyst Name::
Nicole Winkler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CANCOM SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten