CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Cancom von 29 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.95 €
|
Abst. Kursziel*:
14.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.29%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
