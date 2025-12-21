Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’172 0.3%  SPI 18’088 0.2%  Dow 48’135 0.4%  DAX 24’288 0.4%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’760 0.3%  Gold 4’339 0.1%  Bitcoin 70’170 3.3%  Dollar 0.7955 0.1%  Öl 60.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Tesla11448018Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 51: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet
Wie viel Verlust ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Aktien von Roche und Novartis: Pharmakonzerne erzielen Einigung mit US-Regierung - Prognosen bekräftigt
Anleger-Favorit 2025: Credo Technology lässt sogar NVIDIA-Aktie hinter sich
Suche...
Plus500 Depot
SUI-Investition im Fokus 21.12.2025 11:03:09

Wie viel Verlust ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Bei einem frühen Sui-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 4.561 USD wert. Bei einem SUI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.93 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 20.12.2025 gerechnet (1.454 USD), wäre das Investment nun 31.88 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 68.12 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1.345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall