|SUI-Investition im Fokus
|
21.12.2025 11:03:09
Wie viel Verlust ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Bei einem frühen Sui-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 4.561 USD wert. Bei einem SUI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.93 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 20.12.2025 gerechnet (1.454 USD), wäre das Investment nun 31.88 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 68.12 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1.345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5.296 USD.
Redaktion finanzen.net
