NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag vor einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Händler von Chemikalien dürfte von problematischen Lieferketten profitieren, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/he;