NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen und angekündigten Aktienrückkäufen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Analyst Christyan Malek rät in einer am Mittwoch vorliegenden Studie dazu, die Kursstärke infolge der Rückkaufankündigung zum Verkaufen zu nutzen. Fundamental verdiene die Aktie anders als Shell oder TotalEnergies keine positive Einschätzung. Für die beiden Konkurrenten äußerte er seine klare Präferenz./tih/jha/;