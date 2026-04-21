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23.04.2026 12:15:02

BP Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern sei ein eindeutiger Profiteur der wegen des Kriegs im Iran gestiegenen Rohstoffpreise, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege daher auf dem Ergebnis im Ölhandelsgeschäft./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.00 £
Rating jetzt:
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
5.71 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
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