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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Ölkonzern sei stark ins Jahr gestartet und habe mit dem Nettoergebnis die Konsensschätzung um 20 Prozent sowie seine Prognose um 7 Prozent übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das robuste Handelsgeschäft sei hilfreich gewesen./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:47 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.