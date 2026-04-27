BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Ölkonzern sei stark ins Jahr gestartet und habe mit dem Nettoergebnis die Konsensschätzung um 20 Prozent sowie seine Prognose um 7 Prozent übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das robuste Handelsgeschäft sei hilfreich gewesen./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
5.90 £
|
Abst. Kursziel*:
18.66%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
5.91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.52%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
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