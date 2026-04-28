BP 6.20 CHF -1.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 650 auf 680 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern habe im ersten Quartal bei starkem Handelsgeschäft sehr gut abgeschnitten, schrieb Michele della Vigna am Mittwoch nach dem Bericht vom Vortag./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:16 / CEST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.