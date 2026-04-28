BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die neue Chefin Meg O'Neill habe nach nur vier Wochen im Job eine erstaunliche Kenntnis ihres neuen Unternehmens an den Tag gelegt, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Spezifische Details habe es aber wie erwartet nicht gegeben./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
6.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.79 £
|
Abst. Kursziel*:
12.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.30%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
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